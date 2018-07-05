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AnadoluJet uçağında teknik arıza

Mardin-İstanbul seferini yapan tarifeli uçak, kanatlarında bulunan flaplardaki teknik arıza nedeniyle Ankara'ya yönlendirildi.

AnadoluJet uçağında teknik arıza
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AnadoluJet'in Mardin-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, teknik arıza nedeniyle Ankara'ya yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den öğle saatlerinde 193 yolcusuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden uçağın kanatlarında bulunan flaplarda teknik arıza meydana geldi.

Kule ile irtibata geçen kaptan pilot, zorunlu iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Seferin devam edip etmeyeceğinin, uçakta yapılacak kontrollerden sonra belirleneceği bildirildi.

Kaynak: AA

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