Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif'ten adaylık açıklaması

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif, yeniden başkan adayı olacağını açıkladı. Hafif, Avukatlık Kanunu Çalıştayı, Hukukta Yapay Zeka Sempozyumu gibi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerle işbirliği içinde bir çok sempozyum, çalıştay ve kongre düzenlediklerini aktardı, CMK ücretlerinin avukatlık onuruna yakışır düzeye çıkarılması ve adli yardım bütçesinin yeterli düzeye çıkması için gösterdikleri gayrete devam edeceklerini ifade etti.

Sabri Hafif, Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleyen İsrail yetkilileri hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını, avukatların ve vatandaşların şikayet başvurularının, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Uluslararası mahkemeye yapılan başvuruda Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 'Kanıt' adlı kitaptaki belgeleri de sunduklarını söyleyen Hafif, dünyanın katliama sessiz kalmaması için protesto eylemleri düzenlediklerini de anlattı.

Değerlerine bağlı, yenilikçi, üretken, nitelikli baro

Baronun, 5 Ekim'de yapılacak 2. Olağan Genel Kurulu için yeniden başkan adayı olacağını açıklayan Sabri Hafif, yeni dönemde üyelerle belirledikleri misyona uygun olarak, mesleğin itibarını önceleyerek avukatların sorunlarını çözen, değerlerine bağlı, yenilikçi, üretken ve nitelikli baro olmaya devam edeceklerini vurguladı.