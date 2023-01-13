Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İsveç'teki provokasyona ilişkin soruşturma başlattı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."

Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtildi.