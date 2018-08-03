Ankara Garı katliamı davasında karar

03 Ağustos 2018

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen, 100 kişinin hayatını kaybetmesi, 391 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin 36 sanık hakkında açılan davanın 54. celsesi tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.



9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya 17.00'a kadar ara verildi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdülmuttalip Demir, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Talha Güneş, Resul Demir, Hüseyin Tunç ve Hacı Ali Durmaz'ın 100 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 100'er, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmaz üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, söz konusu 9 sanığın, ayrıca 391 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan toplam 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Yakub Şahin, Hüseyin Tunç, Abdulmuttalip Demir, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu'nun "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak" suçundan ayrıca 10'ar yıl hapisle cezalandırılmasına karar verirken, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan ise Akaltın ve Ormanoğlu'nun 10 yıl 6'şar ay, Hakan Şahin'in 3 yıl, Yakup Şahin'in ise 1 yıl 15 ay hapisle cezalandırılması kararını verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl hapis verirken, sanıklar Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'a aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanık Erman Ekici'nin "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, söz konusu sanığın 100 kişiyi "kasten öldürme" ve 391 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Heyet, firari durumdaki 16 sanığın dosyasının ayrılarak görülmesini kararlaştırırken, Gaziantep'te gerçekleştirilen bir operasyonda ölü ele geçirilen Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın düşürülmesi yönünde karar verdi.

Kaynak: İHA