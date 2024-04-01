Ankara ilçelerinde büyük değişiklik
Başkent Ankara’da Mansur Yavaş, rakibi Altınok’a tarihi bir fark attı. CHP, Yavaş’la sadece başkanlığı değil, Ankara’daki birçok ilçeyi de kazandı…
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Dün yapılan seçimle Başkent Ankara’da büyük bir değişim yaşandı. 2019'da yapılan yerel seçimlerde, AKP 19 ilçe kazanmış MHP ve CHP ise 3 ilçede birinciliği kapabilmişti. Bugünkü seçimlerde ise CHP 16 belediyede ipi göğüslemeyi başardı. AKP ise 8 belediyede yarışı önde tamamladı. Ankara'da Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Kahramankazan, Etimesgut, Keçiören, Polatlı, Haymana, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Kalecik ve Mamak CHP'ye geçti.