Ankara kura çekimi ne zaman? TOKİ Ankara TOKİ başvuru sonuçları ve nihai liste ne zaman belli olacak?

Toplu Konut İdaresi her hafta kura takvimini yayımlıyor. Yayaımlanan yeni takvimde 3 büyük il yine yer almadı. Vatandaşlar kendi illerinin kura takvimini merak ederken Ankara'da yapılacak konutların çekiliş tarihi sıkça araştırılıyor.

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara 31 bin 73 konut kura çekimi için net tarihi paylaşmadı. Ankara için kuraların 5 Şubat'ta çekilmesi bekleniyor. Başvuru sonuçlarının da şubat ayının ilk haftası duyurulması öngörülüyor.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.