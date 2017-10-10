Ankara merkezli 25 ilde operasyon: 36 gözaltı
2012 yılı Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2012 yılı Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA