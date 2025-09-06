Ankara Valiliği sel ve su baskınlarına karşı uyardı!

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Valilik, bugün başkentte 15:00-20:00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü yağışın beklendiğini, sel ve su baskınlarına karşı tedbir olunması gerektiğini açıkladı.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Açıklamada ayrıca, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı çevreleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."