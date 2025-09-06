Ankara Valiliği sel ve su baskınlarına karşı uyardı!
Ankara Valiliği, kentte etkili olan sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği, ulaşımda da aksamalara neden olabileceği belirtildi.
Ankara Valiliği, kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Valilik, bugün başkentte 15:00-20:00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü yağışın beklendiğini, sel ve su baskınlarına karşı tedbir olunması gerektiğini açıkladı.
Ulaşımda aksamalar yaşanabilir
Açıklamada ayrıca, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı çevreleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 6, 2025
