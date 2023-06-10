Ankara valiliği uyardı: Sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açabilir

Ankara Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı uyardı. Açıklamada yarın kuvvetli ve etkili yağış beklendiği belirtildi.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



11 Haziran Pazar günü kuvvetli ve etkili yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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