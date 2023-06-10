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Ankara valiliği uyardı: Sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açabilir

Ankara Valiliği, kentte beklenen sağanak yağışın sel ve su baskınlarına sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı uyardı. Açıklamada yarın kuvvetli ve etkili yağış beklendiği belirtildi.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması istendi.