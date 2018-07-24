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Ankara Valiliği'nden kontrollü patlama uyarısı

Valilik, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki Kayaş kapsül fabrikasında, saat 09.00-11.00 arasında bozuk mühimmatın imha edileceğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nden kontrollü patlama uyarısı
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Ankara Valiliği, Kayaş kapsül fabrikasında, 09.00-11.00 saatleri arasında bozuk mühimmatın imha edileceğini bildirdi.

Valilikten, arızalı mühimmat imhasına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, bozuk mühimmatın Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki Kayaş kapsül fabrikasında saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhasının yapılacağı açıklandı.

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