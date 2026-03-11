Google Haberler

Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

Ankara sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 09.59'da Haymana ilçesi merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Sarsıntının 8,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi (11 Mart 2026)

Ankara bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi.

Saat 09.59'da gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak ölçülürken, depremin yerin 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem! - Resim : 1

11 Mart 2026 son depremler listesi...

09.59 - Haymana (Ankara) - 3.9
09.30 - Buldan (Denizli) - 1.2
09.12 - Merkez (Erzincan) - 1.6
09.10 - Güney (Denizli) - 2.4
09.06 - Merkez (Erzincan) - 2.2
09.01 - Sivrice (Elazığ) - 2.9
08.48 - Güney (Denizli) - 0.9
08.33 - Buldan (Denizli) - 1.5
08.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08.12 - Güney (Denizli) - 1.1
07.58 - Güney (Denizli) - 0.8
07.54 - Susurluk (Balıkesir) - 0.9
07.52 - Karatay (Konya) - 1.2
07.42 - Buldan (Denizli) - 4.0
06.41 - Menteşe (Muğla) - 1.3
06.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
05.28 - Doğanşehir (Malatya) - 1.3
05.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
05.05 - Buldan (Denizli) - 0.9
04.51 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.8
04.45 - Torbalı (İzmir) - 1.8
04.44 - Simav (Kütahya) - 0.9

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar