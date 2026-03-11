Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem! Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi (11 Mart 2026)

Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Ankara sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 09.59'da Haymana ilçesi merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü. Sarsıntının 8,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
11 Mart 2026 son depremler listesi...
09.59 - Haymana (Ankara) - 3.9
09.30 - Buldan (Denizli) - 1.2
09.12 - Merkez (Erzincan) - 1.6
09.10 - Güney (Denizli) - 2.4
09.06 - Merkez (Erzincan) - 2.2
09.01 - Sivrice (Elazığ) - 2.9
08.48 - Güney (Denizli) - 0.9
08.33 - Buldan (Denizli) - 1.5
08.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08.12 - Güney (Denizli) - 1.1
07.58 - Güney (Denizli) - 0.8
07.54 - Susurluk (Balıkesir) - 0.9
07.52 - Karatay (Konya) - 1.2
07.42 - Buldan (Denizli) - 4.0
06.41 - Menteşe (Muğla) - 1.3
06.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
05.28 - Doğanşehir (Malatya) - 1.3
05.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
05.05 - Buldan (Denizli) - 0.9
04.51 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.8
04.45 - Torbalı (İzmir) - 1.8
04.44 - Simav (Kütahya) - 0.9