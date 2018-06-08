Ankara'da AVM'ler bayramın ilk günü kapalı olacak
Ankara Valiliği, başkentte Ramazan Bayramı'nın ilk gününde AVM'lerin kapalı olacağını duyurdu.
Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Alışveriş merkezlerinin kapalı olacağını duyurdu.
Duyuruda, "İlimiz sınırlarında bulunan bütün alışveriş merkezleri sabah 10.00 ve akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir. Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 1'inci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır." denildi.