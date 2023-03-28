Ankara'da etkili olan rüzgarda iki binanın çatısı uçtu

Öğle saatlerinde görülen yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Dikmen Akpınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta rüzgarın etkisiyle iki binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 5 araca ve diğer evlerin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.Olay anında dışarda olan Metin Çiçek, yağışın başlamasının ardından arabasını güvenli bir yere almak için dışarı çıktığını, bu esnada yere çatı parçalarının düştüğünü söyledi.

Çiçek, "Neyseki cana gelmedi. Kimseye bir şey olmadı Allah'tan. Çok şükür. Yani bu çatı komple yenilenecek. Artık zarar boyutu nedir bilemiyorum. Hemen yan tarafta Batı Sitesi var. İşte buradan da gözüküyor. Batı sitesi de aynı şekilde. Onun da yarısı gitti." dedi.