Ankara'da hareketlilik sürüyor: İYİ Parti saat 14.45'te açıklama yapacak

Beş parti olarak yoluna devam eden Millet İttifakı bugün bir araya gelecek. Toplantının ardından saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor. Bu arada İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da saat 14.45 basın toplantısı düzenleyecek.

İYİ Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun, bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Parti Sözcümüz ve Genel Başkan Başdanışmanımız Sayın Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 6 Mart Pazartesi (bugün) 14.45'te ülke gündemine ilişkin partimizin görüşlerini açıklayacak. Açıklamayı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."