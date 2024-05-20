Ankara'da inşaatta vinç koptu, baba ve oğlu öldü

Olay, saat 08.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 2515. Cadde’deki inşaatta meydana geldi. Vinç halatının kopması sonucu 50 yaşındaki baba Sıddık Küçükşahin ve 24 yaşındaki oğlu Vefa Küçük Şahin’in üzerine tahta parçası düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve oğlunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken işyeri yetkilisi ve 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.