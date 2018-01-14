Ankara'da kar yağışı başladı, İstanbul'da da bekleniyor

14 Ocak 2018

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde yerel ve hafif şekilde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren sulu kar ve yüksek yerlerde kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden poyraz, fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor. Aralıklarla kar yağışı öngörülen İstanbul'da, sabah 4 derece olan hava sıcaklığının gece 1 derecelere düşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin de yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ankara ve Bolu'da kar yağışı başladı

Öte yandan başkent Ankara'da kar yağışı başladı. Ayaş ilçesinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Ekipler, kar küreme araçlarıyla ilçenin yüksek mevkilerinde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yürütüyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı var. Bölgede gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yağışın aralıklarla devam ettiği D-100 karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasına başlarken, trafik ekipleri de araçlarında kış lastiği olmayan sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA