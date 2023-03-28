Ankara'da kritik 2 gün! Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Kılıçdaroğlu – İnce zirvesi yarın gerçekleşecek. Görüşmenin saati henüz netleşmiş değil.

'Adaylıktan çekil' çağrısı yapılmıştı

107 eski CHP milletvekili, cumhurbaşkanı adayı olmak için gerekli imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye "adaylıktan çekil" çağrısı yapmıştı. İnce bu çağrılara, "O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar" diye yanıt vermişti.

Ankara'da kritik 2 gün

YSK’nın seçim takvimine göre; cumhurbaşkanı adaylıklarına itirazlar 30 Mart Perşembe gününe kadar sürecek. 31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak. Muharrem İnce’nin 30 Mart günü mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmemesi durumunda 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerde pusulada yer alacak.