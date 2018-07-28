Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybetti
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki TIR’a çarpan otomobildeki kazada iki uzman onbaşı yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında 2 uzman onbaşı hayatını kaybetti.
Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı TIR'a çarptı.
Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.