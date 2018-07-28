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Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybetti

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki TIR’a çarpan otomobildeki kazada iki uzman onbaşı yaşamını yitirdi.

Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 2 asker hayatını kaybetti
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında 2 uzman onbaşı hayatını kaybetti.

Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı TIR'a çarptı.

Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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