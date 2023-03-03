Ankara'da sıcak saatler: İYİ Parti ne karar verecek? Aday Kılıçdaroğlu mu?

Yaklaşık bir yıldır 2023 seçimlerine hazırlanmak için biraraya gelen ve farklı seçmen gruplarını temsil eden muhalefet ittifakının ortak adayında belirsizlik sürerken, özellikle İYİ Parti'den dün gelen "hoşnutsuzluk" mesajlarının ardından bugün parti genel başkanı Meral Akşener'in açıklamaları bekleniyor.

Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının öne çıktığı ancak İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'in konuyu partisinin kurmayları ile konuşmak istediği belirtiliyor.

İYİ Parti bugün saat 13.30'da genel merkezde toplanacak. Toplantının ardından Genel Başkan Meral Akşener açıklama yapacak.

Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Ancak açıklamada, "ortak bir anlayış" ifadesiyle vurgulananın aday ismi değil de ortak aday anlayışı olduğu netleşince siyasi kulislerde hareketlilik arttı.

CHP emin ama İYİ Parti alternatif istiyor

CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı toplantısı sonrası, CHP ve İYİ Parti'nin kurmayları ile akşam geç saatlerde biraraya gelirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceğini açıkladı.

Dünkü toplantının ardından CHP'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Masadaki isim Kılıçdaroğlu idi ve geniş anlamda mutabakat var diyebiliriz. Akşener partisinin yetkili kurullarına danışacak. Biraz zamana ihtiyaç var ama artık bir sorun beklemiyoruz. Mutabakatla bu karar çıkacaktır. Başka bir seçeneği düşünmek istemiyorum. Bunun vebalini kimse ödeyemez. İttifaktaki en büyük partinin liderinin aday olması kadar doğal ne olabilir?" dedi.

Öte yandan İYİ Parti içinde "hoşnutsuzluk" olduğu dillendirilmeye başlandı.

"Parti kurullarında konu değerlendiriliyor. İl Başkanları ile de görüşülecek. Kılıçdaroğlu güçlü bir aday ama başka adaylar da konuşulabilmeli" diyen bir İYİ Parti yetkilisi, özellikle anketlerin öne çıkardığı isimlere dikkat çekti.

Bazı anket şirketleri, bazı analizler Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının adaylık konusunda toplumdan daha fazla destek alacağı yönünde tezlerine rağmen şu ana kadar CHP'den verilen mesajlar yerel yöneticilerin görevlerine devam edeceği yönünde olmuştu. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olması siyasi analistlerin kazanma şansı yüksek olanın aday olması yönünde yorumları olmuştu.

"Anketlerin söylediği isimler belli, o isimler de tartışılsın. Bu seçim kazanılmalı, çünkü sistemin normalleşmesi için artık son şans. Hiçbir şey riske atılmamalı" diyen aynı yetkili ayrıca bu ittifaktaki iki partinin oy toplamı en az yüzde 40 olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Her partinin bir başkan yardımcısı olması makul mü? Hadi öyle oldu diyelim böyle bir kabine kolay çalışabilir mi? Sistemi normalleştirmek isterken iyice yeni katmanlar yaratılıyor. Başlangıç daha sağlıklı olmalı. Bakalım bugün toplantılar olacak...Detaya girmemek daha iyi şu aşamada. Gelinen noktadan hoşnutuz diyemem. Bugün kritik olacak"

Zamana ihtiyaç var

Altılı Masa'nın dünkü toplantısından bir sonuç çıkmamasını "kriz" olarak değerlendirmemek gerektiğini söyleyen Altılı Masa katılımcı partilerinden bir yetkili, "Kriz demeyeyim… Zamana ihtiyaç var diyeyim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Pazartesi açıklanır" dedi.

Aynı yetkili, "İYİ Parti'nin hoşnutsuzlukları var. Dört parti olarak (SP, DP, DEVA, Gelecek) Kılıçdaroğlu'nu tereddütsüz destekliyor ama İYİ Parti'nin bazı soru işaretleri var" dedi. Yetkiliye göre, İYİ parti her partinin bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı almasından hoşnut değil.

"Tüm parti liderlerinin başkan yardımcısı olduğu bir yapı kurulmalı. Bu daha önce ele alınmıştı" diyen aynı yetkili, "Akşener’in güçlü şekilde cumhurbaşkanı yardımcısı olma talebi var. Bu da masadaki konulardan biri" diye konuştu.