Ankara'daki barut fabrikasında patlama: 1 ölü
Elmadağ'daki MKE Barutsan fabrikasındaki yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.
MKE'nin Elmadağ'da bulunan Barutsan fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlama sonucu fabrikada işçi olarak görev yapan Emre Özcan (33) ile 4 çalışan yaralandı. Özcan, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, Ankara'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamanın, fabrikanın yakıt işleme merkezindeki varillerde bulunan yakıtın sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Kaynak: İHA