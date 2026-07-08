Ankara'daki NATO zirvesinde ikinci gün başladı
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, Ankara'da kritik konuları ele almak için yeniden bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantılarda bölgesel güvenlik, NATO'nun geleceği ve savunma iş birlikleri masaya yatırılacak.
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kritik ikinci gün başladı. İttifak üyesi ülkelerin liderleri, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumlarda bölgesel güvenlikten savunma iş birliklerine kadar birçok önemli başlığı ele alırken, zirvede alınacak kararlar dünya ülkeleri ve uluslararası medya tarafından yakından takip ediliyor.
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