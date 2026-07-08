Ankara'daki NATO zirvesinde ikinci gün başladı

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kritik ikinci gün başladı. İttifak üyesi ülkelerin liderleri, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumlarda bölgesel güvenlikten savunma iş birliklerine kadar birçok önemli başlığı ele alırken, zirvede alınacak kararlar dünya ülkeleri ve uluslararası medya tarafından yakından takip ediliyor.

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