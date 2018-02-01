Ankara'daki patlamada sabotaj ihtimali

01 Şubat 2018

Ankara Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığında patlama meydana geldi.

Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlama sırasında 17 katlı binada yalnızca güvenlik görevlilerinin olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle binada bulunan bir güvenlik görevlisi ile birlikte 3 kişi hafif şekilde yaralanırken. binanın giriş ve asma katında büyük çapta hasar oluştu. Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırılırken sokak üzerinde bulunan onlarca araçta hasar gördü.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamayla ilgili, "Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Bomba imha uzmanları inceleme yaptı

Patlamanın ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın bir terör saldırısı olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA