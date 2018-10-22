Ankara'ya yeni adalet sarayı yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da bütün mahkemelerin tek çatı altında toplanacağı, vatandaşların ve avukatların rahat ulaşabilecekleri büyük bir adliye binası yapılacağını değerlendirdiklerini bildirdi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ve avukatların Ankara'da bütün mahkemelerin bir arada toplandığı tek bir adalet sarayı beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

Bu hususta çok yoğun çalıştıklarını ve "çok yakın zamanda adının konulacağını" belirten Gül, avukatları ve vatandaşları farklı mahkemeler için farklı yerlere gitmekten kurtarmak istediklerini söyledi.

Gül, "Bu konuda olumlu mesafeler katettik. Başkentimize yakışır, büyük bir adliye düşünüyoruz. Şehir merkezinde olsun, mümkün mertebe avukatların, vatandaşların rahat ulaşabileceği bir yer olsun istiyoruz" diye konuştu.

Yeni adliye binası için birkaç yerin değerlendirildiğini, ancak şu an için bunları aktaramayacağını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Çünkü, 'şurası' deyince daha farklı şeyler çıkıyor. Birkaç yer konuşuldu. Konu, Cumhurbaşkanımızın da gündeminde. Başkentimize yakışır bir adliyeyi inşallah vatandaşlarımızın, başkentin hizmetine sunacağız.

Şehir dışında alternatif çok yer var ama mümkün mertebe ulaşımı kolay, toplu ulaşıma yakın bir yer olsun istiyoruz. Mümkünse daha yatay olsun, mümkünse aile ve çocuk mahkemeleri daha estetik olsun istiyoruz. Parkıyla, kütüphanesiyle, müzesiyle, büyük bir proje, Cumhuriyet tarihine geçecek iyi bir proje olsun istiyoruz. Ankara'ya yakışır bir adliyeyi hedefliyoruz. En baştaki gündem maddelerinden biri diyebiliriz."

Gül, proje başlayınca, gece gündüz çalışarak hızlı şekilde adliyeyi tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.