Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'e üç suçtan dava
Ankara'da anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'e dava açıldı. Bedirhan Şener'e üç farklı suç isnat edilirken, iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i rehin aldıktan sonra tabancayla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener gözaltına alınıp tutuklandı.
Bedirhan Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianemede 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi.
İddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanığın yargılamasına ilerleyen günlerde başlanacak.