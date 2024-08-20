Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden atık su görüntüleri açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluğunda Antalya genelinde toplam 36 adet atıksu arıtma tesisi, 7 gün 24 saat çalışma esasına dayalı olarak devamlı olarak işletildiğinin kaydedildiği açıklamada Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamında, tesis çıkışlarında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurdurulan, Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) ile anlık olarak 7 gün 24 saat izlenmekte olup, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yerinde denetimleri de yapıldığı kaydedildi.

Atıksu Arıtma Tesislerinin denize yakın olanlarının tamamında, Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi de dahil olmak üzere Biyolojik Arıtma prosesine ilave olarak, derin deniz deşarj sistemleri bulunduğu kaydedilen açıklamada görüntülerin çekildiği 29 Temmuz 2024 tarihinden hemen önce Antalya Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan, yerinde denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış ve bu tarihe kadar herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı bildirildi.

Bugün kamuoyuna yansıyan görüntülerin kıyıdan 1500 metre açıkta ve 30 m derinlikte difüzörlerden çıkan arıtılmış atıksu deşarjına ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

"Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi esnasında, kanalizasyon hatları vasıtası ile gelebilecek anlık gerçekleşen limit üstü deşarj nedeniyle tesisimizin çıkış sularında anlık olarak kısa süreli bir olumsuzluk yaşanmıştır. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen olumsuzluğa derhal müdahale edilmiştir.

Yapılan müdahale ile birlikte, tesis çıkış sularının limit değerlerin altına indiği ekte bulunan numune sonuçları ile tespit edilmiştir. Ayrıca, tesisin normal çalışma standartlarına döndüğü Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından alınan numuneler ile teyit edilmiştir.

Bunun yanında, söz konusu olumsuz durum derin deniz deşarjı hattından çıkan arıtılmış atıksuya yansımış olup, bu durum bölgedeki yüzme alanlarının su kalitesini kesinlikle etkilememiştir. Uluslararası Mavi Bayrak kriterleri kapsamında, turizm sezonu süresince bölgeden alınan yüzme suyu analiz sonuçları da bunu doğrulamaktadır.

İlimiz genelinde bulunan 233 Mavi Bayraklı plajımızın, temiz denizlerimizin garantisi konumunda olan Atıksu Arıtma Tesislerimizin kesintisiz işletilmesi konusundaki hassasiyetimizi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde sürdüreceğiz"