Akdeniz bölgesinde bastıran yağmur nedeniyle zor durumlar yaşanıyor. Özellikle Antalya'da vatandaşlar bir hayli zorluk yaşıyor. Özellikle çiftçilerde yağış nedeniyle mahsullerini kaybetme korkusu hakim... Bazı bölgelerde sular bel bölgesini geçerken "Antalya hava durumu nasıl", "Yağmur, şimşek ne zaman duracak" sorusu art arda geliyor.

Antalya hava durumu nasıl?

Meteoroloji yaptığı son değerlendirmede "Yurdun güneybatı kesimlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yeni yağışlı sisteme bağlı olarak, görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kurum aynı zamanda yağışların 6 Aralık saat 18.00'de biteceği tahmininde bulundu.