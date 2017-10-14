Antalya'da alışveriş merkezi inşaatında iskele çöktü: 6 yaralı
Antalya'da bir alışveriş ve kültür merkezi inşaatında iskele çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'ndeki alışveriş ve kültür merkezi inşatında henüz bilinmeyen bir nedenle örümcek iskelede çökme meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı. İnşaat alanına çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Göçük altında işçi bulunabileceği ihtimali göz önüne alınarak olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA