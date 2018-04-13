Antalya'da art arda iki deprem

13 Nisan 2018

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya Akseki'de saat 20.14'te, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) verilerine göre ise Antalya’nın Akseki ilçesinde akşam saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Depremin ardından 12.76 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Çevre ilçelerde hissedilen deprem, Antalya kent merkezinde ise çok küçük çapta hissedildi. Apartmandaki vatandaşların sokağa çıkmadığı gözlenirken, deprem anında sokakta olan vatandaşlar depremi hiç hissetmediklerini söyledi. Cumhuriyet Meydanı’ndan tarihi Kaleiçi’ne gezmeye giden vatandaşlar, “Allah daha büyüğünden korusun” dileğinde bulundu.

Sakarya'da da bugün Richter Ölçeği'ne göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: DHA