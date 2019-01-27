Antalya'da bin dönümün üzerinde serada hasar var

27 Ocak 2019

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına nedeniyle bin dönümün üzerinde seranın zarar gördüğü bildirildi.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, beraberindeki yetkililerle fırtına ve dolunun zarar verdiği tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Şimşek, dün öğleden sonra çok şiddetli yağan dolu sonucu ilçeye bağlı 15 mahalledeki cam ve plastik seralarda hasar oluştuğunu söyledi.

Özellikle seraların kırılan camlarını temizlemenin ve yenilemenin çok zor olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Seralardaki ürünler de zarar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle zarar tespit çalışmalarına başlandı. Bin dönümün üzerinde seralarda hasar var ama daha net hasarı tespit edemedik." dedi.

Şimşek, üreticilere gerekli desteklerin verilmesi için hasar tespit çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA