Antalya'da ikinci serbest bölge açılacak

30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu Antalya Serbest Bölge'de, yat sektörü önemli bir potansiyel oluşturuyor. Özellikle bölgede geçen yıl hizmete giren 560 ton taşıma kapasiteli vinç, Antalya'nın Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri olmasını sağladı. Lüks yat siparişinin artması, başta yat olmak üzere diğer sektörlerde de yatırımcı taleplerini hareketlendirdi. Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, bölge olarak ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracatta önemli katkılar sağladıklarını söyledi. Gürses, “2021'de 996 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, yüzde 13 artışla 2022'de 1 milyar 129 milyon dolara ulaştı. 2021'de 5 bin 750 kişinin çalıştığı bölge, geçen yıl 6 bin 500 kişiye istihdam sağladı” dedi.