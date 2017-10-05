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Antalya’da kadına şiddet uygulayan polis tutuklandı

Antalya’da kadına şiddet uygulayan polislerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da kadına şiddet uygulayan polis tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadını darbettiği iddiasıyla açığa alınan 2 polis memurundan biri tutuklandı.

Alanya'da, Kırgızistan uyruklu R.A'yı sokakta darbettikleri için açığa alınan ve adliyeye sevk edilen polis memurları İ.K. ve İ.U, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurlarından İ.K. tutuklanırken, İ.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Antalya’da kadına şiddet uygulayan polisin tutuklanması ile ilgili olarak “Yasal düzenlemeleri yaptık, bu olayların sıkı takipçisiyiz, Adalet Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda çok hassasız” dedi.

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