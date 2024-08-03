Antalya'da nem yüzde 80'i buldu, sahiller doldu

Antalya'da, hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde ise nem oranı yüzde 80'i buldu. Nem bulutları, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırırken, vatandaşlar serinlemek için sahilleri ve palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanları tercih etti. Güneşten yağmur şemsiyesiyle korunan vatandaşlar dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da ağaçların altına hamak kurarak keyifli zaman geçirdi.

"Beydağları görünmüyor"

Konyaaltı sahilinde şemsiyesinin altında güneşten korunmaya çalışan Enver Esen, nem oranının yüksekliğinin sahili kaplayan Beydağları'nın görünmemesinden anlaşıldığını belirtti. Esen, “Serinlemek için geldim ama şu an nefes alamıyorum. Sabah saatlerinden itibaren denize giriyorum, kıyılar sıcak açıklarda serinliyor” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla mesire alanında ağaçların altında dinlenen Emine Erşahin ise “Biz sıcaklığı çok hissettiğimiz için eğlenelim, serinleyelim denize girelim istedik. Gölgede duramadığınız sürece kuma adım atamazsınız. Aşırı sıcak. Deniz suyu serinletiyor, bugün deniz hiç düşünmediğimiz kadar temizdi” ifadelerini kullandı.

Arkadaşıyla ağacın altında oyun oynayarak vakit geçiren Havana Demirci de, “Ben zaten klimanın altından hiç kalkmıyorum, bugün Konyaaltı'na kaçtım. Serin yerde oturuyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Şu ana kadar hiç denize girmedim, bembeyaz kaldım. Ankaralıyım ama Antalya'da yaşıyorum, Antalya'yı çok seviyorum” dedi.