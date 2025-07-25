Antalya’da orman yangınları! 3 ilçe alev alev, ekipler müdahale ediyor.
Türkiye’nin pek çok bölgesinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Eskişehir’de 10 orman işçisi ve AKUT gönüllüsünü yitirdiğimiz yangınlar devam ederken, son yangın haberi Antalya’dan geldi. Antalya’da Muratpaşa, Aksu ve Manavgat’ta orman yangınları çıktı.
Türkiye’nin turizm cenneti Antalya’dan peş peşe orman yangını haberleri geliyor. Muratpaşa, Manavgat ve Aksu ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı.
Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde yangınlar yerleşim yerlerine yakın bölgelerde meydana geldi. Bu nedenle polis ekipleri tahliye çağrısında bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa'daki yangınlara 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 personelle müdahale edildiğini bildirdi.
Antalya'da yangın nerelerde çıktı?
Aksu’ya bağlı Fatih Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 09.40 çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Muratpaşa’ya bağlı Güzeloba Mahallesi'ndeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Manavgat’a bağlı Değirmenli Mahallesi’nde evlere yakın çalılık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramaması için mücadele veriyor.