Antalya’da tur midibüsü devrildi: 3 ölü
Antalya’da tur midibüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 3 turist hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Antalya'dan Manavgat'a giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 DB 595 plakalı turist taşınan midibüs, D-400 karayolunda refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, midibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralanan biri çocuk 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Kaynak: AA