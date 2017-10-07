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Antalya’da tur midibüsü devrildi: 3 ölü

Antalya’da tur midibüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 3 turist hayatını kaybetti.

Antalya’da tur midibüsü devrildi: 3 ölü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Antalya'dan Manavgat'a giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 DB 595 plakalı turist taşınan midibüs, D-400 karayolunda refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, midibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralanan biri çocuk 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA

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