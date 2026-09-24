Antalya'da tur minibüsü kaza yaptı: 15 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 17.30 sıralarında Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Kamp kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet F. Ö. (43) yönetimindeki 34 SGT 51 plakalı tur minibüsü ile Erdal A. (57) yönetimindeki 07 CDL 116 plakalı otomobil ve Seykan K. (46) hakimiyetindeki 63 ALP 668 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası tur minibüsü, refüjde bulunan sinyalizasyon direği ve trafik tabelalarını yıkarak refüje devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, 112 sağlık ekipleri, çok sayıda ambulans, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada, Egemen C., otomobil sürücüsü Erdal A., tur minibüsü şoförü Mehmet F. Ö., minibüste yer alan turistlerden Jirina K., Martina M., Filip B., Ilona F., Marija F., Ukraynalı turistlerden, Jana R., Seniia H., Yaroslav H., Oksana A., Marta K., Oleksandr A. ve Ilinana B. yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, 2 yaralı ise ayakta tedavi edildi.

"Hızla gelen minibüsü görünce frene bastım"

Kazayı yara almadan atlatan kamyonetin sürücüsü Seyhan K, kırmızı ışıkta bekledikten sonra kendilerine yeşil ışığın yandığını belirterek, "Yeşil ışığın yanmasından 3-4 saniye sonra hareket ettim. Sağımda otomobil bulunuyordu. Ben hızla gelen minibüsü görünce kırmızı ışıkta duramayacağını anlayarak frene bastım. Benim tamponuma çarptıktan sonra minibüsü fark etmeyen otomobile yandan çarptı ve devrildi. Çok hızlıydı" dedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün gelişi ve kavşakta hareket eden araçlara çarptığı an yer aldı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.