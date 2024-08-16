Antalya'daki atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Güzören Mahallesi yakınlarındaki sera atıklarının döküldüğü atık toplama merkezinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin kontrolünde devam eden yangının çevreye sıçramaması için zaman zaman müdahale devam ediyor.
Yangın nedeniyle oluşan duman ilçe merkezinden görülürken, yetkililerce yangının kendi halinde sönmesinin beklendiği ve 1 ila 2 gün sürebileceği bildirildi.