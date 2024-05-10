Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm hareketlendi

Rezervasyonların turizmcilerin yüzünü güldürecek derecede olduğunu ifade eden Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, ziyaretçi sayısı açısından yaz sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.Yorulmaz, "Kemer'de kapalı tesisimiz bulunmuyor. Doluluk oranları gayet iyi gidiyor. Yüzde 73 doluluk oranlarını yakaladık." dedi.

Alternatif pazarlar: İngiltere ve Polonya

En fazla Rus, Alman ve İngiliz turistleri ağırladıklarını dile getiren Yorulmaz, şunları söyledi:

"Ana üç pazar Rusya, Almanya ve İngiltere. Antalya'ya 3.5 milyon Rus turist gelmesini bekliyoruz. Ukrayna'dan savaş öncesi 1.5 milyon misafir gelirken bugün baktığımızda neredeyse hiç misafir gelmiyor. Ancak burada oluşan boşluğu alternatif pazarlar İngiltere ve Polonya ile doldurmuş durumdayız. En iyi iki yükseliş gösteren pazar İngiltere ve Polonya."

Kurban Bayramı'nda iç pazarda yoğunluk bekliyoruz

İç pazarda da ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Yorulmaz, bu yıl yerli turistte de artış beklediklerini bildirdi. Yorulmaz, Kurban Bayramı'nın da yüksek sezona denk geldiğine işaret ederek, özellikle haziranda önemli bir artış beklediklerini kaydetti.