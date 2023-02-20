Anthony Blinken'dan Ankara'ya ilk resmi ziyaret: Ortak basın toplantısında F-16 ve NATO mesajı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye’yi ziyaret etti. Blinken, dünkü ziyaretinin ardından Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“- ABD’ye F-16 talebimizi yeniledik. Aramızda bir mutabakat zaptı vardı. Şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız mümkün değil. Biz F-35 programının ortağı idik. CATSA yaptırımları kapsamında programdan çıkarıldık. Bu konuda müzakerelerimiz devam ediyor. Ödediğimiz 1,4 milyar doların geri ödenmesi gerekiyor.”

“- İsveç ve Finlandiya ile üçlü bir mutabakat zaptımız var. Süreç İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Ama maalesef İsveç'te PKK’nın her türlü terör faaliyetlerini devam ettirdiğini görüyoruz. Onlar İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor. Ama İsveç bu faaliyetleri durdurabilir.”

“- Deprem siyasi değil, insani bir konu. Depremden etkilenen Suriyeli sivillere yardım etmek bizim insani görevimiz. Var olan uluslararası yardımları kolaylaştırmak da bizim insani görevimiz.”

Blinken'dan F-16 ve NATO mesajı

Blinken’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

“- Türkiye'ye her türlü yardımı sürdüreceğiz. Deprem bölgesinde büyük bir felakete tanık olduk. ABD'de özel sektörden 80 milyar dolarlık bir yardım geldi.”

“- Türkiye, Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkilerinde büyük bir adım attı. Türkiye'nin NATO içerisindeki hava gücü çok önemlidir.”

“- Biden yönetimi F-16 Türkiye'ye sunulmasını destekliyor. Türkiye bir NATO ülkesidir, Türkiye'yi desteklememiz önemli. Ancak, şu anda bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapamam Kongre'nin kararı önemlidir. Size bir F-16 takvimi vermem mümkün değil.”

“- Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmalı. İki ülke gerekli adımları attı.”

“- Biz Türkiye'nin güneyindeki güvenlik sorununu anlıyoruz. DAEŞ'e karşı Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bu depremden çok büyük zarar gördüğünü biliyoruz. Suriye'deki insanlara yardım etmemiz çok önemli.”