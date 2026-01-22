AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? İşte olası tarih...

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Yüz binlerce kişi oturumlarda ter döktü ve sonuç tarihine odaklandı. Bugün itibarıyla aradan 4 gün geçti ve hafta sonu yaklaşırken art arda "AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor.

AÖF Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç tarihlerini paylaşmadı. Bir önceki ara sınav 6-7 Aralık'ta gerçekleşti sonuçlar 16 Aralık'ta duyuruldu. Olası final sonuç tarihi olarak 27 Ocak öne çıkıyor.

Anadolu Üniversitesi Harf Notu AKTS Harf Notu AA A AB A BA B BB B BC C CB C CC D CD D DC E DD E FF FAA-CC arası notlar geçer notlardır, FF kalır nottur. CD, DC ve DD notları koşullu geçer notlardır, öğrencinin genel not ortalaması 2.0 ve üstü ise geçer, 2.0 'ın altında ise kalır not olarak kabul edilir.