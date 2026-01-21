Haldun Dormen hayatını kaybetti! Haldun Dormen neden öldü? Haldun Dormen kimdir?

Kısa süre önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı 97 yaşındaki Haldun Dormen, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ömer Dormen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim.

Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır.

Haldun Dormen kimdir?

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, tiyatro oyuncusu, yönetmeni, oyun yazarı ve çevirmen kimlikleriyle sahne sanatlarına damga vurmuş bir sanatçıdır. 5 Nisan 1928’de Mersin’de doğan Dormen, Türkiye’de modern tiyatro ve müzikal anlayışının yerleşmesinde öncü rol oynadı.

Tiyatro eğitimini ABD’de Yale Üniversitesi’nde tamamlayan Dormen, yüksek lisans derecesiyle mezun olduktan sonra iki yıl boyunca Amerika’da çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood’daki Pasadena Playhouse’da dört farklı oyunda sahne aldı. Türkiye’ye dönüşünde, Muhsin Ertuğrul’un yönetimindeki Küçük Sahne’de görev aldı ve Cinayet Var adlı oyunda canlandırdığı dedektif karakteriyle Türk seyircisinin karşısına çıktı. Aynı dönemde Beyoğlu Parmakkapı Sokak’ta genç sanatçılarla birlikte 60 kişilik bir cep tiyatrosu kurdu.

1955 yılında Dormen Tiyatrosu’nu hayata geçiren sanatçı, 1961’de Türkiye’de sahnelenen ilk Batılı müzikal olan Sokak Kızı İrmayı yönetti. 1980’li yıllarda Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Şen Sazın Bülbülleri gibi Türk tiyatrosunun hafızasına kazınan müzikalleri sahneye koydu. 1985’te İstanbul Şehir Tiyatroları’nda yönettiği Lüküs Hayat ise yaklaşık 30 yıl boyunca, çoğu zaman kapalı gişe oynayarak sahnede kaldı.

Özel yaşamında, 1959 yılında halkla ilişkiler alanının önde gelen isimlerinden Betül Mardin ile evlenen Dormen’in bu evlilikten Ömer adında bir oğlu oldu.

Sanat yaşamı boyunca 250’nin üzerinde ödüle layık görülen Haldun Dormen, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda dersler verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilen Dormen, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanına değer görüldü.