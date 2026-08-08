AÖF öğrencilerinin yaz okulu sınavı için hazırlıkları devam ediyor. Mezun olmak isteyenler ya da notlarını yükseltmek isteyenler sınav için heyecanlı... Sık sık gelen soru ise "AÖF sınav yerleri, giriş belgesi ne zaman açıklanacak", "AÖF sınavı ne zaman yapılacak" oluyor.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

2026 AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınav giriş belgesi için tarih geçilmedi.

Genel beklenti AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin 17 Ağustos'ta erişime açılması yönünde...