AÖF sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım sürerken öğrenciler hazırlıklarını hızlandırdı. Yaz okuluna kayıt yaptıran binlerce aday, sınav günüyle ilgili ayrıntıları öğrenmeye çalışıyor. Özellikle sınav tarihi araştırılıyor ve "AÖF sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorusu yöneltiliyor.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

2026 AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınav giriş belgesi için tarih geçilmedi.

Genel beklenti AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin 17 Ağustos'ta erişime açılması yönünde...