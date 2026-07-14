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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yaz okulu sınavı var. Sınav tarihi kadar sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de merak ediliyor. Binlerce kişi "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman", "Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

2026 AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınav giriş belgesi için tarih geçilmedi.

Genel beklenti AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin 17 Ağustos'ta erişime açılması yönünde...