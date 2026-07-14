3 bin TL'lik döner iddiası sonrası bakanlık harekete geçti! Gerçek fiyat ortaya çıktı

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İstanbul'da Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3 bin TL'ye döner satıldığı yönündeki iddiaların ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği incelemelerde, işletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu tespit edildi.

Haksız fiyat incelemesi

Denetim sonucunda işletmede haksız fiyat artışı kapsamında değerlendirilen 4 ürün için tutanak düzenlenirken işletmeye uygulanacak yaptırım 'Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmelerinin ardından netleşecek.

Fiyat etiketi ihlali

Öte yandan denetimlerde 12 ürünün de 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde satıldığı belirlendi. Ürünlerin cl/ml bilgilerinin bulunmadığı işletmeye ayrıca idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hem tüketicilerin hem de adil ticaret ortamının korunması için fiyat denetimlerinin ve mevzuata uygunluk kontrollerinin aralıksız devam edeceği ifade edildi.