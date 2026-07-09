AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri alttan derslerini vermek ve mezun olabilmek için AÖF yaz okulu sınavına girmek istiyor. Tarihler ilerledikçe "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman" sorusu sıklaşıyor. Öte yandan sınav giriş belgesi tarihi de merak ediliyor.
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sürecinin sonuncusu olan yaz okulu sınavına hazırlanıyor. Kayıt işlemleri sona erdi sıra geldi sınava... Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
2026 AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınav giriş belgesi için tarih geçilmedi.
Genel beklenti AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin 17 Ağustos'ta erişime açılması yönünde...
Kaynak: HABER MERKEZİ