AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ve saatleri belli oldu! İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav takvimini duyurdu. Buna göre AÖL sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise 14 Mart 2025 itibarıyla erişime açıldı.

Adaylar, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi için sınav giriş belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ve saatleri

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi - Saat 10.00

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi - Saat 14.00

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar - Saat 10.00

AÖL sınav süresi ve formatı

* AÖL sınavları toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

* Her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

* Her ders için 10 çoktan seçmeli soru sorulacak.

* Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek.

AÖL sınav değerlendirilmeleri nasıl yapılıyor?

* Puan hesaplaması: (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100 formülü ile yapılacak.

* Yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacak.

* Sınav iptali durumunda, geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanacak.

AÖL sınavlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini MEB'in resmi sitesinden alarak, sınav saatinden önce belirlenen merkezlerde olmaları gerekiyor.