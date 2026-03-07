APP plaka muayeneden geçer mi? APP plaka nasıl değiştirilir, değiştirme ücreti ne kadar? Nasıl anlaşılır?

Yapılan düzenleme ile APP plaka takan otomobil sürücüleri 140.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanıp, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Düzenlemenin geçişi ile birlikte on binlerce kişi plakaları değiştirmek için sıraya girdi. Henüz işlem yapmayanlar ise "APP plaka muayeneden geçer mi? APP plaka değiştirme ücreti ne kadar" diye soruyor.

APP plaka muayeneden geçer mi?

APP plaka, standart plaka ölçüleri ve yazı karakterlerine uygun olmadığı için araç muayenesinde ağır kusur sayılır. Mühürlü ya da karekodlu olması bu durumu değiştirmez. Bu tür plakalarla araç muayeneden geçemez. Muayeneden geçebilmek için yönetmeliğe uygun, standart plaka takılması gerekir.

APP plaka neden yasaklandı?

Türkiye’de araç plakaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlara göre basılmak zorundadır. Bu nedenle standart ölçü, font ve mühür kurallarına uymayan APP plakalar yasal kabul edilmez.

APP plaka cezası ne kadar?

APP plaka taktığı veya kullandığı tespit edilen kişilere 140.000 TL para cezası uygulanacak. APP plaka kullanan araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Sürücüler ihlali tekrarlanması durumunda 280.000 TL para cezası ödeyecek ve ayrıca 5 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

APP plaka nasıl değiştirilir?

2026 yılında plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlenmiştir.

APP plaka kullananlar önce bu plakaları söküp imha eder.

Elinde orijinal plaka varsa doğrudan onu kullanabilir.

Orijinal plakası olmayanlar trafik şubesine giderek plakanın kayıp olduğunu bildirir.

Trafik şubesinden gerekli evrak alınır.

Bu evrakla notere gidilerek yeni ruhsat basılır.

Araç için yeni harf ve rakamlardan oluşan plaka atanır.

Noter, plaka basımı için resmi belge düzenler.

Belgelerle plaka basım atölyesine gidilir.

Yeni seri plakalar basılır ve araç sahibine teslim edilir.