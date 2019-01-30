Apple, Türkiye fiyatını düşürecek

30 Ocak 2019

Apple, Türkiye ve Çin gibi ülkelerdeki döviz kuru sorunları nedeniyle 12 yıllık tarihinde yalnızca ikinci kez iPhone cihazlarının bazılarında fiyat indirimi yapmayı planlıyor.

Apple, hangi ülkelerde iPhone fiyatlarını ne kadar değiştireceğini ise söylemedi.

Ancak Apple CEO'su Tim Cook dün şirket bilançosunu açıklarken, Türkiye'deki döviz kuru sorunlarının etkisini vurguladı. Cook, TL'nin dolar karşısında yüzde 33 oranında değer kaybettiğini ve Apple'ın Türkiye'deki satışlarının bir önceki yıla göre 700 milyon dolar azaldığını söyledi.

Şirket daha önce, Brezilya, Hindistan ve Rusya'da da yerel para birimlerinden kaynaklanan sıkıntılar olduğunu belirtmişti.

Şirket, Eylül ayında piyasaya sürülen yeni iPhone XS’i 999 dolara, yani önceki iPhone X ile aynı dolar fiyatından satışa sunmuştu. Bu ABD'li iPhone alıcıları için yararlı oldu, ancak Çin ve Türkiye gibi yerel para birimleri güçlenen dolar karşısında çok değer kaybeden ülkelerde telefonlar bir önceki yıla göre çok daha pahalı hale geldi.

Kaynak: Reuters