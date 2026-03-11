Ara tatil bu hafta mı başlıyor, ne zaman? 13 Mart Cuma tatil mi?
Milyonlarca öğrenci yeni molaya hazırlanıyor. Öğrenciler hem mart ara tatilini hem de Ramazan Bayramı'nı bekliyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar ise "Ara tatil ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Ara tatil tarihi yaklaştı. Milyonlarca öğrenci eğitim öğretime kısa bir mola verecek. Öğrenciler ve veliler tatili heyecanla beklerken "Ara tatil ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
Mart ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi. 13 Mart Cuma günü sonrası öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
