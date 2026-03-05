Ara tatil ne zaman? Mart ara tatil hangi gün başlıyor?
Mart ayı geldi ve öğrenciler ara tatil için gün sayıyor. Eğitim molası için gün sayanlar sürekli olarak "Ara tatil ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Milyonlarca öğrenci ve veli eğitim takvimindeki ara tatil tarihine odaklandı. İkinci dönemin ilerlemesiyle birlikte mart ayında yapılacak tatil için geri sayım başladı. Tarihleri netleştirmek isteyenler "Ara tatil ne zaman" sorusu geliyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ